Реклама
Прямой эфир
Общество
Следствие попросило суд отпустить из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Ракову
Мир
Пушков указал на «драматическое» ухудшение отношения к Китаю среди жителей США
Политика
В ГД оценили идею снятия запрета на страхование ради скидки на российскую нефть
Мир
КНДР запустила в сторону Желтого моря еще шесть ракет «земля - воздух»
Общество
Майданов предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России
Авто
В России на треть подорожал лизинг автомобилей
Мир
СМИ узнали о заморозке Италией отправки нового пакета военной помощи Украине
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к учениям «Щит Союза — 2023»
Мир
В Совфеде предложили вызвать Трасс на допрос по вопросу терактов на СП-1 и СП-2
Мир
МИД РФ вызовет посла Британии из-за атаки на Севастополь
Общество
Суд заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной
Общество
Восстановление поврежденной части Крымского моста завершат в декабре

Почти 11 тыс. жителей Приморья прошли медобследование за неделю

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свыше 10,6 тыс. жителей Приморского края прошли медицинское обследование в рамках региональной акции «Здоровый#Я» за минувшую неделю. Мероприятия продлятся до 30 ноября, муниципальные поликлиники готовы принимать граждан даже по праздникам.

В рамках программы приморцы могут обследоваться на заболевания сердца и сосудов. Также врачи определяют у пациентов риски инсульта, инфаркта, гипертонии и других болезней. Кроме того, проводится диагностика на пять видов рака. Об этом сообщает Vostokmedia.

При выявлении отклонений в состоянии здоровья по итогам первого этапа обследований пациентов могут направить на второй этап. Врачи проведут спирометрию, биохимию, пульсоксиметрию. По показаниям приморцев могут направить на компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен или эхокардиографию, уточняет ИА PrimaMedia.

В министерстве здравоохранения Приморья поясняют, что записаться на обследование можно по телефону регистратуры, на портале госуслуг, а также с помощью QR-кода на листовках, которые размещены в общественных местах. Также посетить врачей можно без предварительной записи. Поликлиники будут работать даже в ноябрьские праздники, прием пациентов будет вестись с 8 до 20 часов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022