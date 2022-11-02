Почти 11 тыс. жителей Приморья прошли медобследование за неделю

Свыше 10,6 тыс. жителей Приморского края прошли медицинское обследование в рамках региональной акции «Здоровый#Я» за минувшую неделю. Мероприятия продлятся до 30 ноября, муниципальные поликлиники готовы принимать граждан даже по праздникам.

В рамках программы приморцы могут обследоваться на заболевания сердца и сосудов. Также врачи определяют у пациентов риски инсульта, инфаркта, гипертонии и других болезней. Кроме того, проводится диагностика на пять видов рака. Об этом сообщает Vostokmedia.

При выявлении отклонений в состоянии здоровья по итогам первого этапа обследований пациентов могут направить на второй этап. Врачи проведут спирометрию, биохимию, пульсоксиметрию. По показаниям приморцев могут направить на компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен или эхокардиографию, уточняет ИА PrimaMedia.

В министерстве здравоохранения Приморья поясняют, что записаться на обследование можно по телефону регистратуры, на портале госуслуг, а также с помощью QR-кода на листовках, которые размещены в общественных местах. Также посетить врачей можно без предварительной записи. Поликлиники будут работать даже в ноябрьские праздники, прием пациентов будет вестись с 8 до 20 часов.