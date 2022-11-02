План по вакцинации от гриппа выполнили на 35% в Псковской области

Больше 129,3 тыс. человек сделали прививки против гриппа в Псковской области. План вакцинации выполнен почти на 35%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего иммунизации подлежат порядка 373 тыс. человек, в том числе 72 тыс. детей. Об этом сообщает Псковская лента новостей. Охват прививками населения должен составить 60,8%.

Специалисты напоминают, что период с сентября по ноябрь является лучшим временем для вакцинации. Прививка, сделанная осенью, позволит выработать иммунитет на весь сезон заболеваемости.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области прививки от гриппа сделали больше 570 тыс. человек. За минувшую неделю в регионе выявили свыше 14,9 тыс. случаев ОРВИ.