Два человека погибли в ДТП на трассе в Татарстане

Два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на республиканское управление ГИБДД.

Авария произошла утром 2 ноября около села Ильбухтино. По предварительной версии, водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость движения, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с машиной Nissan. В салоне второй иномарки находились три человека. Водитель и один из пассажиров погибли, пишет InKazan.ru. Еще два человека получили травмы.

По словам местных жителей, из-за гололедицы в ночь на 2 ноября аварии также происходили в Альметьевском, Ютазинском и Нижнекамском районах.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием трактора в Тюменской области. 59-летний водитель допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне обнаружены пустые бутылки. В ходе экспертизы будет установлено, находился ли водитель в состоянии опьянения.