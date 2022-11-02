Минобороны Польши заявило о строительстве заграждения на границе с Россией

Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России. Об этом 2 ноября заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, сообщает Gazeta.pl.

По словам министра, Варшава решила усилить безопасность на границе с Россией и уже началась работа саперов.

Как пояснил Блащак, причиной строительства заграждения стало то, что аэропорт Калининграда Храброво открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки.

Заграждение высотой 2,5 м и шириной 3 м будет состоять из трех рядов колючей проволоки. Такая конструкция используется военными во всем мире, отметил Блащак. Со стороны Польши власти установят забор для защиты животных.

«Мы предприняли шаги, чтобы забор был построен как можно скорее. Будет задействовано столько специалистов, сколько необходимо», — сказал польский министр.

Также он обратил внимание, что заграждение будет временным, добавляет «Газета.Ru».

О планах Польши построить забор на границе с РФ стало известно еще в феврале. Тогда первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что планы Варшавы — «полный бред». На границе существует миграция животных. Забор, по его словам, повлияет на природу.

Протяженность участка российско-польской границы составляет 203,3 км.

В сентябре стало известно, что в Финляндии планируют построить забор в юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Отмечалось, что огородить планируют только 10–20% границы протяженностью 1,3 тыс. км.