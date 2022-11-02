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ФСБ заявила о предотвращении диверсии спецслужб Украины на линии электропередачи в Крыму

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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента Службы безопасности Украины (СБУ), планировавшего диверсию на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили 2 ноября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как рассказали в ведомстве, речь идет о 44-летнем гражданине Украины, который должен был взорвать ЛЭП в одном из районов Крыма. В результате этого более 5 тыс. жителей полуострова могли бы остаться без электричества.

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При обыске у него изъяли три взрывных устройства фугасного типа и инструкции по их использованию, а также схему расположения опор ЛЭП.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 «Приготовление к диверсии» и ч. 1 ст. 222.1 «Незаконный оборот взрывчатых веществ» УК РФ.

В этот же день, 2 ноября, киевский районный суд Симферополя арестовал задержанного на два месяца.

5 октября «Известиям» сообщили в правоохранительных органах, что СБУ принуждала россиянина совершить теракт, в противном случае они угрожали убить его отца. По словам молодого человека, до начала спецоперации его отец работал на Украине охранником в одной из сельских школ. Затем в населенный пункт вошли украинские боевики и взяли мужчину в плен. После этого молодому человеку начали писать в мессенджер о том, что он должен поджечь любой государственный объект, иначе отца убьют.

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