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Тоннель метро Нижнего Новгорода начнут прокладывать до конца 2022 года

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До конца 2022 года в Нижнем Новгороде должны начать прокладку тоннеля метрополитена. Работы стартуют в нагорной части города.

По прогнозам строителей, конструкция пройдет в одну сторону за полгода, сообщается в группе «Метро НН» в соцсетях.

При этом не указывается точный срок начала работ. Для прокладки необходим проходческий щит, который применяют не только для строительства тоннелей, но и при разработке полезных ископаемых на рудниках.

Как отмечает ИА «НьюсНН», в нагорной части Нижнего Новгорода планируется строительство двух станций: «Сенная» и «Площадь Свободы».

Ранее, 18 октября, сообщалось, что в Нижнем Новгороде на три года перекроют центральные улицы. Движение ограничат из-за строительства метро.

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