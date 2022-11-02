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Более 30 машин повреждены из-за аварии на газопроводе в Петербурге

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Фото: Главное управление СК РФ по Санкт-Петербургу
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Более 30 машин оказались повреждены в результате аварии на подземном газопроводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили 2 ноября в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу.

Инцидент произошел 31 октября в Колпинском районе. По данным следствия, в тот день на пустыре, расположенном у дома 28 по улице Севастьянова, произошел срыв заглушки на принадлежащей одной из коммерческих структур трубе подземного газопровода, на котором проводились ремонтные работы.

На тот момент газа в трубе не было, она была заполнена сжатым воздухом. В результате была повреждена соседняя нитка, на которой и произошел выброс газа без горения.

«В результате были повреждены более 30 припаркованных автомобилей, сумма ущерба устанавливается», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

30 октября около 50 автомобилей столкнулись на Рябиновой улице в районе дома 38Ас1 в Москве. В результате ДТП три человека пострадали. Еще двоим потребовалась медицинская помощь. Один из участников столкновения рассказал, что на дорогах в тот момент было скользко. Сам он ехал на скорости 50–60 км/ч, когда колесо его машины начало заносить. Затем в его автомобиль врезался мотоцикл. Дорожным службам понадобилось 6,5 часа, чтобы возобновить движение.

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