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Крупную популяцию медуз отметили ученые в уже холодном Азовском море

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Фото: ТАСС/Роман Соколов
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Ростовские ученые отметили крупную популяцию медуз в октябрьском Азовском море. Они поделились результатам четырехнедельной экспедиции. Отчет опубликован на портале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

По словам исследователей, они находились в Азовском море 25 суток, выясняя состояние его флоры и фауны в осенний период. Специалисты проводили комплекс ихтиологических, гидрологических, гидрохимических и других исследований, анализируя состав и состояние популяции местных рыб. В уловах было отмечено более 20 видов рыбы.

При этом, как пишет RostovGazeta, ученые отметили, что, несмотря на осенние холода, в море концентрируется большое количество медуз.

Результаты экспедиции будут использованы для составления прогноза запасов рыбы и рекомендаций по объемам вылова.

Агентство отмечает, что в начале сентября в центральной, восточной и северной частях Азовского моря нашли гигантских медуз массой более 10 кг и размером около 60 см. При этом их плотность была невелика. На юге и западе Азовского моря корнеротов было больше.

Ранее американские ученые из Исследовательского института океанариума обнаружили в заливе Монтерей в Калифорнии новый вид обитающих на глубине медуз из рода Atolla. Этот вид медуз больше уже знакомых ученым видов. Сообщается, что самая крупная особь в диаметре составляет 13 см.

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