Карантин по бешенству объявили в селе в Тюменской области
Карантин по бешенству ввели в Тюменском районе Тюменской области. Об этом сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на информацию регионального правительства.
Ограничительные мероприятия действуют в селе Борки, где был выявлен случай заболевания. В населенном пункте запрещено проводить ярмарки и выставки, а также другие мероприятия, связанные с перемещением животных.
В конце октября карантин по бешенству ввели в селе Подгородняя Покровка в Оренбургской области. Заболевшее животное обнаружено на одном из личных подворий. Из населенного пункта запрещено вывозить животных. Карантин продлится 60 дней.