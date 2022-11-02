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Карантин по бешенству объявили в селе в Тюменской области

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Карантин по бешенству ввели в Тюменском районе Тюменской области. Об этом сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на информацию регионального правительства.

Ограничительные мероприятия действуют в селе Борки, где был выявлен случай заболевания. В населенном пункте запрещено проводить ярмарки и выставки, а также другие мероприятия, связанные с перемещением животных.

В конце октября карантин по бешенству ввели в селе Подгородняя Покровка в Оренбургской области. Заболевшее животное обнаружено на одном из личных подворий. Из населенного пункта запрещено вывозить животных. Карантин продлится 60 дней.

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