В Россию привезли кроссовер Mitsubishi Xpander I из Индонезии

На российском рынке дилеры стали предлагать кроссовер Mitsubishi Xpander I, который сделан в Индонезии. Об этом 2 ноября сообщил портал Autonews.

Один из крупных российских дилеров разместил ряд объявлений о продаже нового кроссовера MVP Mitsubishi Xpander I индонезийской сборки. Поставки автомобилей осуществили благодаря параллельному импорту. Цена на авто составляет 2,24 млн рублей.

Переднеприводная машина доступна в единственной комплектации с полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с. и четырехступенчатой автоматической коробкой. Салон кроссовера тканевый.

Запуск в серию Mitsubishi Xpander I состоялся в Индонезии в 2017 году. Модель пользуется популярностью на рынках Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и в странах Ближнего Востока.

21 октября в российских автосалонах появились новые Mitsubishi Outlander четвертого поколения, которые попали в РФ благодаря параллельному импорту. Ввезенные полноприводные автомобили оснащены атмосферными моторами объемом 2,5 л мощностью 180 л.с., который работает в связке с японским вариатором Jatco. Самый дорогой экземпляр Mitsubishi Outlander, ввезенный в Россию по серому импорту, оценили в 5 млн рублей. Минимальная цена на новинку в РФ составила 3,7 млн рублей.