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Пушилин рассказал о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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За последние несколько суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сотни бойцов на краснолиманском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, ВСУ ежедневно пытаются атаковать позиции союзных сил на этом направлении. Однако их атаки успешно отбиваются российскими военнослужащими. Так, за последние двое суток потери ВСУ на краснолиманском направлении исчисляются сотнями, отметил Пушилин.

2 ноября он также рассказал, что союзные силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР, несмотря на то что «противник подбрасывает свежие резервы».

Пушилин, в частности, отметил, что краснолиманское направление остается самым сложным, так как противник не оставляет попыток атаковать российские позиции, однако совместными усилиями, в том числе при поддержке авиации и артиллерии, Российской армии удается отражать эти попытки наступления. При этом украинская сторона несет большие потери в живой силе.

Ранее, 29 октября, корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил, что российские войска отразили попытку прорыва националистов Украины под Артёмовском, отметив большие потери противника.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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