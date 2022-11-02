Военный с позывным Лена сообщил о ликвидации польских наемников под Харьковом

Несколько дней назад в Харьковской области были уничтожены польские наемники. Об этом 2 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замкомандира артиллерийского взвода с позывным Лена.

По его словам, позиции наемников поразил расчет реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган».

«Дней пять назад был прорыв, поляки наступали», — рассказал он.

Как добавил военнослужащий, в подразделении были тысяча наемников и бронетехника. В ответ российские артиллеристы «всю ночь работали». Польские наемники бросили технику, у них было много потерь в живой силе.

«Артиллерия свою работу выполнила», — заключил боец.

1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что около 200 иностранных наемников уничтожено за последние две недели в зоне специальной военной операции (СВО). Также разбита вражеская техника.

31 октября сообщалось об уничтожении около 40 наемников и ранении порядка 60 при ударе по газораспределительной станции в пригороде Запорожья. Раненые наемники были доставлены в 5-ю и 9-ю клинические больницы области.

Уточнялось, что среди наемников в Запорожье доминируют поляки, грузины и чеченские боевики. Также в городе присутствует большое число боевиков националистического формирования «Кракен».

21 октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что объемы прибытия новых иностранных наемников на территорию Украины последние месяцы неизменно растут.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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