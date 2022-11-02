Сроки открытия ледовых переправ определили в Якутии

В Якутии назвали предварительные сроки открытия автозимников и ледовых переправ. Срок открытия движения будет зависеть от конкретных погодных условий.

По данным ФКУ Упрдор «Вилюй», с 1 декабря начнут работу переправы по федеральной трассе А-331 «Вилюй» в районах Верхневилюйска, сел Кюндядя, Устье и Крестях. Об этом сообщает ИА SakhaNews. Переправа через реку Лену Якутск — Нижний Бестях по трассе Р-504 «Колыма» будет запущена с 5 января 2023 года. Переправа через реку Алдан от Хандыги до Мегино-Алдана будет открыта с 1 декабря.

Сроки работы переправ могут быть скорректированы в зависимости от текущего состояния льда и погодных условий.

Ранее сообщалось, что власти Томска в этом году решили отказаться от обустройства автозимника около Коммунального моста. Это связано с техническими и экономическими причинами. В частности, на проектирование и обустройство зимника потребуется порядка 35 млн рублей, при этом проходимость переправы будет низкой.