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Многоэтажный дом в Железноводске затопило после капремонта

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В Железноводске Ставропольского края жильцы многоквартирного дома, капитально отремонтированного недавно, пожаловались на протекающую крышу. Об этом сообщил сити-менеджер Евгений Бакулин.

Дом расположен в районе Капельница. Как выяснилось, во время ремонта кровли подрядчик нарушил технологический процесс. Из-за этого происходит протечка дождевых вод. По словам сити-менеджера, он побывал на месте происшествия вместе с прокурором, подрядчиком и комиссией из Фонда капремонта.

К настоящему времени удалось наметить план работ. Вопрос градоначальник взял на контроль, сообщает NewsTracker.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился выяснить причины обрушения потолка в квартире в Центральном районе Волгограда. Там образовалась сквозная дыра, через которую внутрь попадает дождь, и это при том, что недавно в жилом доме проводили капитальный ремонт.

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