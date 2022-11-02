Ко Дню народного единства в Москве пройдут выставки, лекции и кинопоказы

Московские музеи, библиотеки, кинотеатры и парки проведут более 160 мероприятий в честь Дня народного единства. С 3 по 6 ноября в столице пройдут лекции, концерты, выставки, спектакли и показы фильмов, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, большая часть запланированных мероприятий будет посвящена истории России. «Все желающие смогут познакомиться с традициями народов России на этнографических викторинах, диктантах и мастер-классах по разным ремеслам», — добавила вице-мэр.

Так, в библиотеке № 260 (деревня Десна) пройдет исторический час, посвященный предводителям народного ополчения 1611–1612 годов Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Слушателям расскажут об эпохе Смутного времени, борьбе страны с интервентами и о возникновении Дня народного единства. А в галерее-мастерской «Варшавка» устроят открытый показ фильма режиссера Всеволода Пудовкина 1939 года «Минин и Пожарский».

В центральной детской библиотеке № 14 и в библиотеке № 25 имени Всеволода Иванова проведут этнографические диктанты, посвященные культуре народов России, а для посетителей библиотеки № 259 (город Московский) организуют интерактивную программу, включающую творческие занятия. В библиотеке № 124 состоится концерт с участием студентов и преподавателей Российской академии музыки имени Гнесиных.

В театральной гостиной Дома Гоголя прочитают лекцию о жизни и творчестве архитектора-реставратора Петра Барановского, исследователя древнерусского зодчества, который внес весомый вклад в создание отечественной системы охраны памятников.

В кинотеатрах сети «Москино» («Искра», «Вымпел», «Сатурн», «Спутник») покажут историко-биографические картины о непобедимом флотоводце Федоре Ушакове, а также об эпохе Петра I и об офицерах и матросах Балтийского флота.

В то же время в столичных парках («Северное Тушино», «Фили», «Красная Пресня», «Митино», «Царицыно») пройдут различные мастер-классы для детей и взрослых по ремеслам и изготовлению сувениров.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.