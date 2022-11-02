Журналист американского издания Newsweek Брендан Коул назвал ошибочным мнение Запада о том, что он «одержал великую победу» над Россией в Организации Объединенных Наций (ООН).

«Мартовское голосование в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть «преподнесено западными дипломатами как великая победа», но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции», — рассказал журналисту заместитель директора лондонского аналитического центра The Royal United Services Institute Джонатан Эяль.

Коул также отметил, что в странах Глобального Юга считают, что Россию вынудили начать спецоперацию по защите Донбасса, подстрекая и провоцируя ее.

«Есть глубокая обида на Запад за всё его колониальное прошлое и всё остальное, что определенно намного сильнее любых подозрений в отношении России», — отмечает журналист.

Коул также добавил, что США и его союзники довольно долгое время думают, как исключить Россию из G20 («большой двадцатки»). Однако осуществить планы, подчеркнул автор статьи, у них не получается, так как принимающая сторона грядущего саммита — Индонезия — и некоторые другие страны (Индия, Бразилия, ЮАР, Китай) не поддерживают эту идею.

«Со стороны Запада было довольно самонадеянно выступать за выведение России из G20. Глобальный мировой порядок отворачивается от США и ЕС. Осуждение России не получило такого широкого отклика в странах за их пределами», — констатировал Коул.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть исключена из числа стран — участниц G20 после того, как Москва приняла решение приостановить зерновую сделку. Он призвал к международной реакции, в том числе на уровне ООН и G20.

12 октября ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, осуждающую проведение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что западные страны использовали дипломатический террор, чтобы добиться принятия антироссийской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН. Как стало известно, ряд стран оказывал давление на других для продвижения документа.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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