Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова призвала Трасс ответить на сообщения об утечках из ее телефона
Мир
В ООН поприветствовали возвращение России к участию в зерновой сделке
Общество
Сенатор Нарусова заявила о скором возвращении Собчак в Россию
Экономика
Великобритания расширила санкционный список и запрет на импорт золота из РФ
Экономика
Мишустин заявил о рекорде по сбору зерна в России
Туризм
Крым и Севастополь получат более 1,6 млрд рублей на развитие туризма
Недвижимость
Ввод жилья в РФ по итогам года может составить 95 млн кв. м
Мир
Читатели Spiegel считают политику Путина лучше канцлера ФРГ Шольца
Политика
В Совфеде отметили важность возобновления участия России в зерновой сделке
Мир
Захарова заявила о проработке ответа на заморозку активов РФ на Западе
Армия
СФ одобрил закон об альтернативной службе в период мобилизации
Мир
Пропала станцевавшая «Калинку» на митинге украинцев в Германии россиянка

В США заявили о провале Запада в ООН из-за России

Newsweek: Россия превратила «великую победу» Запада в ООН в провал
0
Фото: Global Look Press/Sascha Steinach via www.imago-im
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист американского издания Newsweek Брендан Коул назвал ошибочным мнение Запада о том, что он «одержал великую победу» над Россией в Организации Объединенных Наций (ООН).

И пусть весь мир предпочтет: как саммит G20 сыграл на руку Бали
Чем остров намерен привлечь к себе зажиточных иностранцев и удивить гостей «двадцатки»

«Мартовское голосование в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть «преподнесено западными дипломатами как великая победа», но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции», — рассказал журналисту заместитель директора лондонского аналитического центра The Royal United Services Institute Джонатан Эяль.

Коул также отметил, что в странах Глобального Юга считают, что Россию вынудили начать спецоперацию по защите Донбасса, подстрекая и провоцируя ее.

«Есть глубокая обида на Запад за всё его колониальное прошлое и всё остальное, что определенно намного сильнее любых подозрений в отношении России», — отмечает журналист.

Коул также добавил, что США и его союзники довольно долгое время думают, как исключить Россию из G20 («большой двадцатки»). Однако осуществить планы, подчеркнул автор статьи, у них не получается, так как принимающая сторона грядущего саммита — Индонезия — и некоторые другие страны (Индия, Бразилия, ЮАР, Китай) не поддерживают эту идею.

«Со стороны Запада было довольно самонадеянно выступать за выведение России из G20. Глобальный мировой порядок отворачивается от США и ЕС. Осуждение России не получило такого широкого отклика в странах за их пределами», — констатировал Коул.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть исключена из числа стран — участниц G20 после того, как Москва приняла решение приостановить зерновую сделку. Он призвал к международной реакции, в том числе на уровне ООН и G20.

12 октября ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, осуждающую проведение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что западные страны использовали дипломатический террор, чтобы добиться принятия антироссийской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН. Как стало известно, ряд стран оказывал давление на других для продвижения документа.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022