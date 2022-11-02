Ведущего шоу «Орел и решка» Ковалева засудили из-за ненаписанной книги

Савеловский районный суд Москвы постановил взыскать с ведущего телешоу о путешествиях «Орел и решка» Евсея Ковалева средства за ненаписанную им книгу. Об этом стало известно 2 ноября.

Известно, что Ковалев и одно из российских издательств договорились, что блогер напишет книгу под названием «Кругосветка за 0». Контракт указывал, что объем текста должен составлять 10 альбомных листов по 40 тыс. печатных знаков каждый.

Книгу необходимо было сдать до 25 мая 2020 года. Ковалев получил вознаграждение в размере 70 тыс. рублей, однако обязательства по контракту так не исполнил.

В пользу издательства с ответчика взыщут денежные средства по договору, штраф и уплаченную госпошлину.

Украинское шоу о путешествиях впервые вышло в эфир в 2011 году. Шоу «Орел и решка. Перезагрузка» стартовало в 2017 году. В разные годы ведущими были блогеры Анастасия Ивлеева, Антон Птушкин, Регина Тодоренко и др.