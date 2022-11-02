Воду в реке Царица в Волгограде обеззаразят после аварии на коллекторе

В Волгограде в пойме реки Царицы проведут дезинфекцию. Обеззараживание территории проведут сотрудники Роспотребнадзора. Это необходимо после того, как из-за прорыва канализационного коллектора в сквере имени Пахмутовой территорию затопили сточные воды с нечистотами. Специалисты обработают сквер, детскую железную дорогу и другие объекты.

Так же, чтобы не допустить вспышки инфекционных заболеваний, каждый день в городе уже контролируют качество питьевой воды, воды в Волге, в точках водозаборов, которые расположены ниже по течению от места аварии. Воду проверяют и в разводящей сети города, и на социально значимых объектах. Пока, по заверениям специалистов, качество воды соответствует нормативам, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Канализационный коллектор прорвало в сквере имени Пахмутовой, на склоне поймы реки Царицы, в ночь на 28 октября. Нечистоты заполонили весь склон, парковку у музея «Россия — моя история», детскую железную дорогу и дошли до Волги.

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что следственное управление на транспорте начало проверку по факту загрязнения реки Томь нефтепродуктами в районе ЗАТО Северск. Большое масляное пятно заметили местные жители, а специалисты Росприроднадзора это подтвердили.