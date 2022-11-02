Мужчина погиб при опрокидывании трактора на трассе в Тюменской области
Пожилой мужчина погиб в ДТП с участием трактора на трассе в Тюменской области. Об этом сообщает портал «Наш город» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Авария произошла на дороге Турнаева — Елань на территории Нижнетавдинского района. 59-летний мужчина допустил опрокидывание трактора. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
В кабине транспортного средства были обнаружены пустые бутылки из-под алкоголя. В ходе экспертизы будет установлено, находился ли мужчина за рулем в состоянии опьянения.
Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием трех автомобилей на территории Омска. Машина Toyota Platz выехала на встречную полосу и столкнулась с «Газелью» и Nissan Almera. От полученных травм женщина-водитель скончалась на месте.