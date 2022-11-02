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Пашинян согласился с предложением России оставить статус Карабаха на будущее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Армения согласна с предложением властей России оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее, заявил 2 ноября премьер-министр республики Никол Пашинян во время выступления в парламенте.

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«Наши российские коллеги заявили, что, по их мнению, будет правильно, чтобы вопрос статуса Нагорного Карабаха был отложен на неопределенное время, обосновывая это тем, что на данный момент нет возможности найти какой-либо статус, который будет взаимоприемлемым для сторон. Насколько политика правительства Армении соответствует этому видению? Должен сказать, что на сто процентов соответствует», — сказал он.

Пашинян отметил, что существуют три компонента, которые необходимы для решения конфликта на территории Нагорного Карабаха: права армян в регионе, безопасность региона и его статус.

«Мы отложили слово «статус», поскольку согласились с российской стороной, что этот вопрос сейчас не стоит решать, поскольку он приведет к неизбежному кризису», — резюмировал премьер-министр.

Ранее, 31 октября, президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в совместном заявлении подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Отмечается, что в ходе прошедшего трехстороннего саммита в Сочи по обсуждению ситуации в Нагорном Карабахе Россия, Армения и Азербайджан показали способность договариваться о будущем.

В очередной раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострялась в сентябре. Стороны обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой стороны.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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