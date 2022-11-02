«Московские сезоны» проведут патриотическую программу в честь Дня народного единства

В честь Дня народного единства на ВДНХ пройдет патриотическая программа, в рамках которой гости смогут попробовать различные продукты, привезенные в том числе из недавно вошедших в состав РФ регионов. Мероприятие, которое проведут с 4 по 6 ноября, организуют «Московские сезоны», рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Москвичам и гостям города предложат оценить гастрономическое разнообразие России. Участники из регионов представят порядка 400 видов сыра, рыбы, мясной и молочной продукции. Повара познакомят посетителей с национальными кухнями и приготовят угощения по аутентичным рецептам. А еще в программе кулинарные мастер-классы и викторина на знание географии», — отметила вице-мэр.

По ее словам, особое место на выставке займет продукция из регионов, которые недавно вошли в состав России, — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Например, гостям предложат борщ с бычками и юшку гороховую «Мариупольскую». Часть выручки от продажи направят на помощь жителям новых регионов.

Также на ВДНХ будет работать открытая кухня — шеф-повара расскажут об особенностях разных блюд и проведут мастер-класс по их приготовлению.

В это же время на территории выставки пройдут «Дни Дальнего Востока в Москве», где гостям расскажут о туристических, гастрономических, культурных и экономических программах региона.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.