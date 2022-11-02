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Еще один поселок для медиков построят в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В городском округе Воскресенск в рамках программы «Земля врачам» создадут поселок для медиков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Андрея Воробьева.

По словам главы региона, задача властей — сделать так, чтобы в Подмосковье приезжали лучшие специалисты и у них появлялось желание остаться здесь. Смысл программы, запущенной в 2021 году, — предоставить медикам бесплатные земельные участки, чтобы они смогли построить на них дом.

Были определены четыре пилотные территории, подобраны более 500 участков. Порядка 330 уже выдали. Из-за того, что интерес к программе большой, принято решение ее расширить, и к Новому году землю начнут предоставлять еще в одном городском округе — Воскресенске. Построить там дом смогут около 100 врачей.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» пишет, что сейчас поселки для врачей создаются в городских округах Домодедово, Ступино, Богородский и Сергиево-Посадский.

В свою очередь замглавы правительства области Анна Кротова рассказала, что совместно с администрацией Воскресенского округа был подобран участок земли, рядом с которым есть вся необходимая социальная инфраструктура, включая поликлиники и школы.

С начала 2022 года по программе «Земля врачам» в Московской области предоставили 960 участков, что составляет 96% от запланированного объема на этот год. А всего с 2021 года землю получили порядка 1,2 тыс. медиков.

Агентство напоминает, что претендовать на бесплатный участок земли могут врачи по одной из 36 узких специальностей из 31 городского округа. Они должны работать в медучреждениях не менее трех лет.

1 октября сообщалось, что с февраля этого года московские врачи провели 600 тыс. телемедицинских консультаций. Такой сервис был внедрен в феврале и сегодня доступен во всех поликлиниках столицы, им воспользовались уже 380 тыс. человек.

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