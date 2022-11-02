Mazda показала обновленный кроссовер CX-8

Компания Mazda обновила среднеразмерный кроссовер Mazda CX-8, который будет представлен на японском рынке. Об этом 2 ноября сообщил портал Drom.

Экстерьер машины освежили за счет нового оформления кузова. Передний бампер лишился горизонтальной складки внизу, фары стали другой конфигурации, они сделаны без хромированной окантовки.

В комплектацию обновленного кроссовера включили систему Mazda Intelligent Drive Select с тремя различными предустановками режимов езды: normal, sport и off-road, для передвижения по бездорожью.

В автомобиле с 2,5-литровым бензиновым мотором Skyactiv-G 2.5T перенастроили педаль акселератора. В компании сообщили, что это позволит более точно дозировать крутящий момент на низких скоростях.

У обновленного кроссовера есть адаптивный круиз-контроль который держит безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Машина имеет трехрядную семиместную компоновку салона.

Модель оснащают бензиновыми моторами объемом 2,5 л, мощностью 188 л.с. (атмосферный) или 227 л.с. (турбированный). Есть версия с турбодизелем, отдача которого составляет 190 л.с. Все двигатели агрегатируются с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Тип привода кроссовера либо передний, либо полный.

26 октября японская Toyota анонсировала появление третьего поколения минивэна Innova, который лишится рамной конструкции, полноприводной трансмиссии и будет построен на модульной платформе TNGA-C. Ожидается, что из моторной гаммы новинки исчезнут дизельные агрегаты. Модель выйдет на рынки Индии и Индонезии в 2023 году.