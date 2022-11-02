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КНДР запустила еще одну баллистическую ракету

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом 2 ноября сообщает министерство обороны Японии.

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«Возможно баллистическая ракета была запущена из Северной Кореи», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В управлении безопасности на море Японии также ссылаются на эту информацию.

«Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея могла осуществить пуск баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море», — заявили в управлении.

По данным службы, ракета уже упала, район ее падения не уточняется.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщил о пусках не менее 17 ракет разного типа с территории Северной Кореи в сторону Японского и Желтого морей. Кроме того, сообщилась о запуске КНДР около 100 снарядов в буферную зону Японии.

По информации агентства Reuters, баллистическая ракета малой дальности приземлилась в 60 км от побережья Южной Кореи.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что по крайней мере две баллистические ракеты были запущены из Северной Кореи, одна из которых летела на восток, а другая — на юго-восток. Япония выразила протест против действий КНДР по дипломатическим каналам в Пекине.

Об очередном запуске, предположительно баллистической ракеты, в сторону Японского моря стало известно ранее этим же днем.

Японские сторожевики призвали суда, находящиеся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты, которые могут быть обнаружены вдоль береговой линии.

Позднее в этот день военные Южной Кореи запустили ракеты «воздух земля» в сторону международных вод на север от разграничительной линии с КНДР. Как отмечается, три ракеты с самолетов F-15K и KF-16 были выпущены в ответ на пуски ракет малой дальности со стороны КНДР.

Ранее КНДР предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США, которые начались в понедельник, 31 октября.

Это первые за пять лет крупные учения США и Южной Кореи. В них принимают участие 240 военных самолетов, в том числе новые самолеты-невидимки.

Указывается, что с начала года КНДР произвела уже 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа.

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