Льготные транспортные карты начали действовать в Саратовской области

В Саратовской области с 1 ноября начали действовать льготные транспортные карты. За первый день использования по ним осуществили 44 121 поезду, сообщает региональное министерство труда и соцзащиты.

В ведомстве признали, что во время использования карт возникали вопросы, но они решались в оперативном порядке. Там объяснили, почему некоторые маршруты не оборудованы терминалом оплаты. Дело в том, что несколько перевозчиков заключили договоры на перевозку льготников в последние дни октября, они не успели поставить оборудование в свои салоны.

В этот переходный период такой транспорт будет перевозить льготников бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу. Если водитель откажется это делать, необходимо пожаловаться на горячую линию.

ИА «Взгляд-инфо» пишет, что накануне жители Саратовской области жаловались на многочисленные проблемы, связанные с отсутствием у водителей терминалов. По данным регионального минтранса, установкой терминалов занимается компания «Сервис-М».