Адреса электронной почты госведомств будут перенесены в российскую доменную зону
Адреса электронной почты всех российских государственных ведомств должны будут создаваться только в российской национальной доменной зоне с 1 декабря. Соответствующее постановление 2 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.
«С 1 декабря 2022 года адреса электронной почты, которые используются государственными органами и органами местного самоуправления, должны создаваться с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне», — указано на сайте.
Уточняется, что, согласно приказу Роскомнадзора, в национальную доменную зону РФ входят группы доменных имен с доменом верхнего уровня .RU, .РФ, .SU, а также иные домены верхнего уровня, управление которыми осуществляется зарегистрированными на территории России юридическими лицами.
Ранее, 24 марта, Роскомнадзор выступил с инициативой запрашивать паспортные данные, номер телефона, электронную почту и адрес проживания при регистрации новых пользователей соцсетей и мессенджеров.
За день до этого замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов предложил обязать операторов персональных данных возмещать ущерб пострадавшим из-за утечки этой информации.