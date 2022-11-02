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Адреса электронной почты госведомств будут перенесены в российскую доменную зону

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Адреса электронной почты всех российских государственных ведомств должны будут создаваться только в российской национальной доменной зоне с 1 декабря. Соответствующее постановление 2 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

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«С 1 декабря 2022 года адреса электронной почты, которые используются государственными органами и органами местного самоуправления, должны создаваться с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне», — указано на сайте.

Уточняется, что, согласно приказу Роскомнадзора, в национальную доменную зону РФ входят группы доменных имен с доменом верхнего уровня .RU, .РФ, .SU, а также иные домены верхнего уровня, управление которыми осуществляется зарегистрированными на территории России юридическими лицами.

Ранее, 24 марта, Роскомнадзор выступил с инициативой запрашивать паспортные данные, номер телефона, электронную почту и адрес проживания при регистрации новых пользователей соцсетей и мессенджеров.

За день до этого замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов предложил обязать операторов персональных данных возмещать ущерб пострадавшим из-за утечки этой информации.

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