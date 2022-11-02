Сеул насчитал 17 выпущенных КНДР баллистических ракет разных типов

КНДР в среду, 2 ноября, запустила не менее 17 баллистических ракет малой дальности и ракет «земля — воздух». Об этом заявило агентство Yonhap ссылкой на южнокорейских военных.

Кроме того, агентство сообщило о запуске КНДР около 100 снарядов в буферную зону Японии.

«Северная Корея произвела 100 артиллерийских выстрелов по морской буферной зоне в Восточном море», — говорится в сообщении Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи также сообщил о пусках не менее 17 ракет с территории Северной Кореи в сторону Японского и Желтого морей.

Ранее в этот день сообщалось, что КНДР выпустила по меньшей мере 10 ракет разных типов. По информации Reuters, баллистическая ракета малой дальности приземлилась в 60 км от побережья Южной Кореи.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что по крайней мере две баллистические ракеты были запущены из Северной Кореи, одна из которых летела на восток, а другая — на юго-восток. Япония выразила протест против действий КНДР по дипломатическим каналам в Пекине.

Об очередном запуске, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря стало известно ранее этим же днем.

Японские сторожевики призвали суда, находящиеся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты, которые могут быть обнаружены вдоль береговой линии.

Позднее в этот день военные Южной Кореи запустили ракеты «воздух — земля» в сторону международных вод на север от разграничительной линии с КНДР. Как отмечается, три ракеты с самолетов F-15K и KF-16 были выпущены в ответ на пуски ракет малой дальности со стороны КНДР.

Ранее КНДР предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США, которые начались в понедельник, 31 октября.

Это первые за пять лет крупные учения США и Южной Кореи. В них принимают участие 240 военных самолетов, в том числе новые самолеты-невидимки.

Указывается, что с начала года КНДР произвела уже 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа.