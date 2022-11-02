Пашинян назвал встречу с Путиным и Алиевым шагом к миру в регионе

Встреча в Сочи с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым стала прогрессом на пути к установлению мира в регионе. Об этом 2 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте, трансляцию вел телеканал News.am.

«Можно ли зафиксировать, что на этой встрече сделан шаг по реализации повестки мира? Могу сказать, что да, однозначно», — сказал он.

По словам Пашиняна, встреча была очень важной и полезной.

Как отметил премьер-министр, на переговорах в Сочи он предложил продлить мандат российских миротворцев на неопределенное время. По его словам, их присутствие в Карабахе является главным фактором безопасности населения.

Также глава кабмина Армении согласился с мнением российской стороны о необходимости отложить вопрос о статусе Нагорного Карабаха на неопределенный срок. Это было предложено, так как в настоящее время нет возможности сформулировать статус территории, который бы подходил для обеих сторон конфликта.

По итогам трехстороннего саммита в Сочи 31 октября лидеры в совместном заявлении подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать все проблемные вопросы и решать их исключительно на основе взаимного признания суверенитета.

Президент РФ заявил, что Россия, Армения и Азербайджан показали способность договариваться о будущем. Лидер Азербайджана поблагодарил Путина за его роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

В очередной раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре. Стороны обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой стороны.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.