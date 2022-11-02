Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины
Туризм
Россия возобновила грузовое железнодорожное сообщение с КНДР
Мир
КНДР запустила еще одну баллистическую ракету
Происшествия
Полиция после погони со стрельбой на МКАД задержала нарушителя
Общество
Суд арестовал готовившего диверсию в Крыму агента СБУ
Мир
Пашинян назвал встречу с Путиным и Алиевым шагом к миру в регионе
Происшествия
Двое студентов задержаны в Башкирии за серию терактов на объектах РЖД
Происшествия
Момент ДТП с такси и грузовиком в Москве попал на видео
Происшествия
В Москве грузовик и автобус смяли такси на улице 1905 года
Мир
Сеул насчитал 17 выпущенных КНДР баллистических ракет разных типов
Наука
Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Мир
Грузам с Украины не предоставляют страховку после выхода РФ из зерновой сделки
Сюжет:

Пашинян назвал встречу с Путиным и Алиевым шагом к миру в регионе

Пашинян: встреча с Путиным и Алиевым в Сочи стала прогрессом к установке мира в регионе
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встреча в Сочи с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым стала прогрессом на пути к установлению мира в регионе. Об этом 2 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте, трансляцию вел телеканал News.am.

В прогрессе переговоров: как встреча в Сочи приблизила Ереван и Баку к соглашению
Что содержит трехстороннее заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении и чего нет в документе

«Можно ли зафиксировать, что на этой встрече сделан шаг по реализации повестки мира? Могу сказать, что да, однозначно», — сказал он.

По словам Пашиняна, встреча была очень важной и полезной.

Как отметил премьер-министр, на переговорах в Сочи он предложил продлить мандат российских миротворцев на неопределенное время. По его словам, их присутствие в Карабахе является главным фактором безопасности населения.

Также глава кабмина Армении согласился с мнением российской стороны о необходимости отложить вопрос о статусе Нагорного Карабаха на неопределенный срок. Это было предложено, так как в настоящее время нет возможности сформулировать статус территории, который бы подходил для обеих сторон конфликта.

По итогам трехстороннего саммита в Сочи 31 октября лидеры в совместном заявлении подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать все проблемные вопросы и решать их исключительно на основе взаимного признания суверенитета.

Президент РФ заявил, что Россия, Армения и Азербайджан показали способность договариваться о будущем. Лидер Азербайджана поблагодарил Путина за его роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

В очередной раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре. Стороны обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой стороны.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022