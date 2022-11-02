Causeur предложил России продавать ЕС нефть дешевле в обмен на страхование ее доставки

Обозреватель французского журнала Causeur Жил Михайли на фоне введения Западом потолка цен на нефть из России предложил странам Евросоюза (ЕС) договориться с Москвой о ее поставках.

Он считает, что Россия всё равно продолжит экспортировать нефть и после введения таких ограничений со стороны Запада. По мнению обозревателя, у РФ останется стимул добывать ресурс и продавать его, так как иначе ее негде будет хранить.

Так, обозреватель предложил рассмотреть вариант предоставления льготного режима каждой партии нефти из РФ, которая будет продана по цене ниже или равной установленному потолку, а взамен отменить запрет на финансирование и страхование партий нефти. Таким образом, по мнению обозревателя, ЕС может сохранить запрет и избежать эффекта бумеранга для европейских экономик.

При этом автор материала не уверен, что эту схему удастся реализовать, так как она является рискованной.

31 октября в министерстве финансов США сообщили, что потолок цен на российскую нефть не затронет продукцию, которая была погружена на суда до 5 декабря 2022 года и если она будет выгружена до 19 января 2023 года. Там также сообщили, что американские компании, которые занимаются перевозкой нефти, могут продолжать оказывать услуги перевозки российской нефти, даже если она будет закуплена по цене выше установленного предела.

12 октября президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленной ими стоимости.

О введении потолка цен на нефть и газ из России министры финансов стран «большой семерки» договорились 2 сентября. Предельная стоимость черного золота из РФ будет определяться рядом технических параметров. В США заявили, что такие меры помогут сократить доходы Москвы и снизить мировые цены на энергоносители.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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