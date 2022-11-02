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Захарова высмеяла оговорку Байдена про «геев и джентльменов»

Захарова высмеяла оговорку Байдена про тяжелые времена для «геев и джентльменов»
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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала одну из новых оговорок президента США Джо Байдена, которую он допустил в своем выступлении на митинге во Флориде.

«Геи и джентльмены! Пришли тяжелые времена», — сказал Байден, обращаясь к гражданам своей страны и перепутав слова «леди» и «геи».

«Как же я рада, что гетеросексуальных женщин тяжелые времена не коснутся», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Во время этого же выступления Байден заявил, что вступил в должность главы государства «этим летом», в то время как он победил на президентских выборах в 2020 году.

Кроме того, американский президент снова перепутал Украину и Ирак, а затем, пытаясь исправить ситуацию, объяснил, что думал об Ираке, так как там умер его сын. Однако Бо Байден хоть и служил в Ираке, умер от онкологического заболевания.

В довершение этого президент США назвал обрушившийся на Флориду ураган «Иэн» Иваном.

В начале октября у американского лидера во Флориде уже было знаковое появление перед публикой, когда он публично выругался во время общения с мэром Форт Мэйерс Бич Рэем Мерфи. Тогда Байден добавил крепкое словцо к реплике о своей непобедимости.

Еще одной оговоркой Байден отличился 29 октября, рассуждая о предвыборной кампании, проводимой демократами в 2018 году. Американский лидер отметил, что они посетили 54 штата США из 50 существующих.

79-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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