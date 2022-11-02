Предложения по запуску системы электронных виз подготовят к концу года

Заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов 2 ноября заявил, что к концу года будут подготовлены предложения по запуску системы электронных виз и завершены соответствующие технические работы.

«Указанные работы планируется завершить к концу текущего года, после чего руководству страны будут представлены предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются единые электронные визы, и полного перечня из 92 пунктов пропуска через государственную границу РФ, через которые иностранные граждане могут въезжать в Россию по этим визам», — сказал Иванов в интервью «РИА Новости».

Замглавы МИДа также добавил, что возможные варианты перераспределения рабочей нагрузки среди сотрудников загранучреждений и оптимизации штатного расписания консульств будут рассмотрены после анализа первых результатов работы системы.

Накануне президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности. Главе государства также должны будут представить меры по возобновлению действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, которые не включены в перечень недружественных по отношению к РФ, и по увеличению срока действия многократной туристической визы для них.

19 сентября сообщалось, что МИД РФ откроет специальный сайт по оформлению электронных виз иностранным гражданам после завершения необходимых работ к концу текущего года. В настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем ведомства с целью обеспечения их эффективной защиты от DDoS-атак.

6 сентября экс-глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании Госсовета по развитию туризма заявила, что Россия будет рада видеть туристов, в том числе из недружественных стран. Она попросила президента РФ вернуться к обсуждению электронной визы. Глава государства поддержал предложение об упрощении выдачи виз туристам, а также тем, кто прибывает из недружественных стран.

Также в сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в ведомстве приступили к оперативной проработке поручения главы государства о либерализации визового режима для иностранцев.

Закон об электронных визах для въезда в РФ иностранцев был принят Государственной думой в 2020 году, запустить систему планировалось с 2021 года. Тогда отмечалось, что введение единой электронной визы в России поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики.