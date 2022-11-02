Пермский зоопарк предлагает зверей для участия в частных вечеринках

В Пермском зоопарке появилась новая услуга. Любой желающий может заказать некоторых его питомцев к себе на день рождения, частную вечеринку или корпоратив.

В группе зоосада в одной из соцсетей поместили объявление, в котором говорится о том, что к тем, кто хочет, но не может приехать в зоопарк, зоопарк приедет сам, пишет ИА «Ура.ру».

Крупных млекопитающих для подобного рода деятельности пока не предлагают. Однако есть возможность познакомиться с миром насекомых. Так, в рамках программы «Зоопарк на ладошке» можно понаблюдать за повадками улиток, палочника и жуков, потрогать мадагаскарского таракана.

Весь процесс проходит под наблюдением зоолога, который рассказывает о беспозвоночных.

Также, как пишет агентство, есть возможность устроить на корпоративе тараканьи бега. Участников предоставит Пермский зоосад.