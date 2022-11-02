Четыре десятка поселков Курганской области остались без автобусов

В Белозерском муниципальном округе Курганской области 40 населенных пунктов остались без автобусного сообщения. Региональная прокуратура обязала местную администрацию заняться организацией транспортного обслуживания населения. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Белозерский районный суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Там заметили, что в округе должны работать 14 муниципальных маршрутов. Несмотря на это, автобусного сообщения нет в 40 из 66 населенных пунктов. Ситуация нарушает права граждан, посчитали в прокуратуре.

Ранее в Курганской области оштрафовали на 100 тыс. рублей региональный департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Надзорное ведомство во время проверки выявило дефекты и неисправности у путепроводов в Шумихе, Лебяжьем и Макушине. По мнению специалистов, ненадлежащее состояние мостов создает угрозу жизни и здоровью граждан, безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.