Yonhap: КНДР запустила не менее 10 ракет различных типов, одна пересекла морскую границу

Северная Корея (КНДР) выпустила по меньшей мере 10 ракет разных типов. Об этом сообщило агентство Yonhap в среду, 2 ноября, со ссылкой на южнокорейских военных.

Как передает Reuters, баллистическая ракета малой дальности приземлилась в 60 км от побережья Южной Кореи.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что по крайней мере две баллистические ракеты были запущены из Северной Кореи, одна из которых летела на восток, а другая на юго-восток.

Индо-Тихоокеанское командование Военно-морских сил (ВМС) США сообщило, что пуск ракет КНДР не представлял непосредственной угрозы для территории США и их союзников. В заявлении также указывается, что обязательства Вашингтона по обороне Южной Кореи и Японии остаются «незыблемыми».

Позднее в среду Южная Корея запустила ракеты класса «воздух – земля» в сторону международных вод на север от разграничительной линии с КНДР в ответ на действия со стороны Северной Кореи. Военные рассматривают действия КНДР как провокацию и считают их «абсолютно неприемлемыми». Они также добавили, что готовы решительно реагировать на них.

Об очередном запуске КНДР, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря стало известно ранее этим же днем.

До этого, 1 ноября, КНДР предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США, которые начались в понедельник, 31 октября.

Это первые за пять лет крупные учения США и Южной Кореи. В них принимают участие 240 военных самолетов, в том числе новые самолеты-невидимки.

С начала года КНДР произвела уже 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа.