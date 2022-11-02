СКР проводит проверку по факту сильного загрязнения реки Томь

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку по факту загрязнения реки Томь нефтепродуктами в районе ЗАТО Северск. Большое масляное пятно заметили местные жители, а специалисты Росприроднадзора это подтвердили.

Анализ проб воды показал, что в некоторых точках содержание опасных веществ превышено в 286 раз. Из-за этого река, как сказали в ведомстве, «стала похожа на тягучий мазут».

Следственное управление на транспорте проводит проверку по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Виновным может грозить от двух до восьми лет лишения свободы, отмечает РИА «Томск».

Ранее сотрудники Росприроднадзора попросили администрацию города привлечь необходимые силы и средства для ликвидации последствий загрязнения.

До этого, 26 октября, в Росприроднадзоре заявили, что сотрудники организации начали обследование реки Туры в Тюменской области, из которой начала убывать вода. Уточнялось, что они будут брать пробы речной воды и проведут анализы по 20 значимым показателям.