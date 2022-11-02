Поезд Деда Мороза впервые остановится в Барнауле и Славгороде

Барнаул и Славгород, города Алтайского края, впервые посетит поезд Деда Мороза, который совершает путь от Великого Устюга до Владивостока.

В Барнаул состав прибудет 25 ноября в 9:55. Он будет находиться там 6,5 часа. А в Славгород поезд прибудет на следующий день, 26 ноября, и пробудет там 1,5 часа.

Как пишет altapress.ru со ссылкой на краевую администрацию, для жителей города подготовят торжественную праздничную программу с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Основные мероприятия будут проходить на территории вокзальных комплексов.

Всего поезд Деда Мороза сделает более 100 остановок во время своего путешествия.

Состав отправился в путь 22 октября.

Ранее сообщалось, что в этом году поезд Деда Мороза из Великого Устюга сделает остановки на восьми станциях Куйбышевской железной дороги.