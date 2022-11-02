Causeur предложил России продавать ЕС нефть дешевле в обмен на страхование ее доставки

Французский журнал Causeur предложил России продавать европейским странам нефть ниже рыночной цены в обмен на страхование ее транспортировки.

Вместе с тем автор статьи Жил Михайли сомневается в возможности осуществления такого плана, поскольку он слишком рискованный.

Обозреватель считает, что российская сторона продолжит экспортировать нефть и после введения потолка цен на нее. По мнению журналиста, у Москвы останется стимул добывать ресурс и продавать его, поскольку иначе ее негде будет хранить.

Вместе с тем в статье утверждается, что Евросоюз и Великобритания решили «запретить своим компаниям страховать и финансировать доставку российской нефти, в частности, морским путем в третьи страны с конца 2022 года».

Исходя из этого положения дел, автор материала призывает ввести льготный режим для любой партии российской нефти, которую продадут по цене ниже потолка цен или равной ему.

После этого, по мнению Михайли, следует избавиться от запрета на финансирование и страхование любой партии топлива, проданной по цене ниже предельной. Как предполагает обозреватель Causeur, эта мера сохранит ограничения и предотвратит эффект бумеранга для экономики европейских стран.

Как сообщала 14 октября министр финансов США Джанет Йеллен, коллективный Запад в настоящий момент не принял решения по вопросу предельной цены на российскую нефть. Она заявила, что страны ведут поиск оптимального решения.

Президент России Владимир Путин 12 октября подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленной ими стоимости.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет ограничений против России. В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».