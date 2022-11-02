Читателей Mirror возмутило решение Сунака повысить налоги для жителей Британии

Читатели Mirror раскритиковали решение нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака о повышении налогов, о котором 1 ноября сообщалось в статье издания.

В материале отмечалось, что Сунак собирается повысить налоги для жителей страны, чтобы восполнить образовавшийся в госбюджете дефицит в размере £50 млрд (около $ 57,3 млрд США).

«Миллионы британцев будут вынуждены платить подоходный налог в размере 20%, если их заработная плата превышает £12 тыс., или платить этот налог по ставке 40 пенсов, если их зарплата составит больше £50 тыс.», — сообщили журналисты.

Читали издания высказали недовольство этой ситуаций, оставив под статьей множество возмущенных комментариев.

«Налоги будут повышены всем в Великобритании? Действительно? Относится ли это к жене Риши Сунака, которая уклонялась от уплаты налогов в размере £20 млн, пока Сунак был главой минфина? А как насчет приятелей Риши из хедж-фонда, которые, как и сам Риши, разместили свои средства на Каймановых островах, чтобы избежать уплаты налогов? Сунак получил свежую лицензию на использование системы для еще большей личной выгоды», — заявил пользователь Major Lazer.

Другие читатели высказались еще более отрицательно.

«Обложи налогами банкиров и нефтяных гигантов, прежде чем тронешь хоть один пенни из моей зарплаты, подлый Сунак!» – возмутился Daveob.

В свою очередь пользователь с ником felixthered посетовал на сложившуюся в стране ситуацию.

«Снижение зарплат. Повышение налогов. Сокращения и жесткая экономия, и у тори хватает наглости назначить премьер-министра, усугубляющего ситуацию», — заметил читатель.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября, сменив на этой должности ушедшую в отставку на фоне непопулярной экономической политики Лиз Трасс.

На пост Сунак утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III.

В тот же день Сунак выступил перед народом со своей первой речью в новой должности. В обращении он заявил, что экономические проблемы в стране якобы связаны с действиями России, а также с пандемией COVID-19. Речь нового премьера разозлила британцев, они назвали перечисленные им причины в сложившейся экономической ситуации страны отговорками.

31 октября стало известно, что о подготовке вотума недоверия Сунаку. Недовольство было вызвано несколькими факторами, в том числе новым составом правительства страны. Отмечается, что премьер якобы не сдержал своего обещания о назначении кандидатов от всех крыльев консервативной партии, уволив ряд министров.