Реклама
Прямой эфир
Мир
Causeur предложил РФ продавать ЕС нефть дешевле в обмен на страхование ее доставки
Наука
Российские ученые обнаружили «бактерию радости»
Мир
WSJ узнала о попытках ОАЭ отговорить Саудовскую Аравию от сокращения добычи нефти
Мир
Украинский беженец пожаловался на трудную жизнь в Канаде
Общество
Торговле и общепиту рекомендовали усилить безопасность
Армия
Источник сообщил об использовании РФ крылатых ракет Х-32 в рамках спецоперации
Экономика
Россияне стали в 2-3 раза чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах
Мир
Психиатр усомнился в диагнозе Канье Уэста
Мир
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет
Мир
Южная Корея запустила ракеты воздух–земля в сторону международных вод
Армия
В ДНР сообщили о множестве украинских плененых в ходе наступления
Мир
Обозреватель Newsweek Блейкмор выразила тревогу из-за помощи США Украине

Читателей Mirror возмутило решение Сунака повысить налоги для жителей Британии

0
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели Mirror раскритиковали решение нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака о повышении налогов, о котором 1 ноября сообщалось в статье издания.

Завтра премьера: что не так с Риши Сунаком
Почему Великобританию может ждать передел собственности

В материале отмечалось, что Сунак собирается повысить налоги для жителей страны, чтобы восполнить образовавшийся в госбюджете дефицит в размере £50 млрд (около $ 57,3 млрд США).

«Миллионы британцев будут вынуждены платить подоходный налог в размере 20%, если их заработная плата превышает £12 тыс., или платить этот налог по ставке 40 пенсов, если их зарплата составит больше £50 тыс.», — сообщили журналисты.

Читали издания высказали недовольство этой ситуаций, оставив под статьей множество возмущенных комментариев.

«Налоги будут повышены всем в Великобритании? Действительно? Относится ли это к жене Риши Сунака, которая уклонялась от уплаты налогов в размере £20 млн, пока Сунак был главой минфина? А как насчет приятелей Риши из хедж-фонда, которые, как и сам Риши, разместили свои средства на Каймановых островах, чтобы избежать уплаты налогов? Сунак получил свежую лицензию на использование системы для еще большей личной выгоды», — заявил пользователь Major Lazer.

Другие читатели высказались еще более отрицательно.

«Обложи налогами банкиров и нефтяных гигантов, прежде чем тронешь хоть один пенни из моей зарплаты, подлый Сунак!» – возмутился Daveob.

В свою очередь пользователь с ником felixthered посетовал на сложившуюся в стране ситуацию.

«Снижение зарплат. Повышение налогов. Сокращения и жесткая экономия, и у тори хватает наглости назначить премьер-министра, усугубляющего ситуацию», — заметил читатель.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября, сменив на этой должности ушедшую в отставку на фоне непопулярной экономической политики Лиз Трасс.

На пост Сунак утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III.

В тот же день Сунак выступил перед народом со своей первой речью в новой должности. В обращении он заявил, что экономические проблемы в стране якобы связаны с действиями России, а также с пандемией COVID-19. Речь нового премьера разозлила британцев, они назвали перечисленные им причины в сложившейся экономической ситуации страны отговорками.

31 октября стало известно, что о подготовке вотума недоверия Сунаку. Недовольство было вызвано несколькими факторами, в том числе новым составом правительства страны. Отмечается, что премьер якобы не сдержал своего обещания о назначении кандидатов от всех крыльев консервативной партии, уволив ряд министров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022