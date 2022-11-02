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Обозреватель Newsweek Блейкмор выразила тревогу из-за помощи США Украине
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Обозреватель Newsweek Блейкмор выразила тревогу из-за помощи США Украине

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Помощь США Украине поднимает три ярко-красных флага, вызывающих тревогу. Об этом рассказала обозреватель Алисса Блейкмор в статье в журнале Newsweek.

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В качестве первой проблемы автор выделяет то, что Соединенные Штаты выделяют Киеву в два раза больше средств, нежели все страны и институты Евросоюза. По ее данным, общая сумма, выделенная Киеву с момента вступления Байдена в должность, превысила 18 миллиардов долларов.

Вторым тревожным пунктом Блейкмор считает активное применение президентских полномочий на получение средств для утверждения помощи Киеву. Обозреватель отмечает непрозрачность финансовой системы Соединенных Штатов, указывая на то, что миллиарды выделенных долларов уходят на коррупционные цели киевского режима.

«Использование механизма, позволяющего президенту быстро передавать средства и оказывать помощь без одобрения в конгрессе, невероятно расширилось при администрации Байдена, и позволяет устранить один из элементов системы сдержек и противовесов, обеспечивающий финансовую прозрачность», — подчеркнула Блейкмор.

Третий ярко-красный флаг — коррумпированность украинского руководства.

«Однако еще более тревожным является профиль Украины как коррумпированной квазидемократии. Политики и чиновники хотели бы заставить американскую общественность поверить в то, что они поддерживают добродетельное, свободолюбивое правительство, но конечным пунктом назначения налоговых долларов является государство, изобилующее коррупцией», — уточняет автор.

Член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Крис Стюарт в колонке Fox News 7 октября высказал мнение о том, что конгресс США не может бесконечно выделять деньги Украине без понимания стратегии Джо Байдена. По словам Стюарта, американскому лидеру «нужно объяснить американцам», почему на поддержку Украины выделяются такие огромные суммы.

2 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Того же американская сторона ожидает и от Евросоюза.

Западные страны начали активнее поставлять вооружение на Украину на фоне начавшейся специальной операции России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.

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