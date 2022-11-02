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Украинский беженец пожаловался на трудную жизнь в Канаде

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Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
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Беженец с Украины Фуад Вехбе пожаловался, что не может найти в Канаде работу, отвечающую его квалификации, из-за статуса временного резидента. Об этом 1 ноября рассказал канадский телеканал CBC.

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Сообщается, что Вехбе с семьей приехал в Канаду около пяти месяцев назад. На Украине мужчина был владельцем двух стоматологических клиник. В настоящее время, как передает телеканал, ему приходится работать водителем такси. Как отметил Фуад, это не позволяет ему финансово обеспечивать семью.

Вехбе рассказал, что после прибытия в Канаду пытался найти работу. Однако, по его словам, узнав о его статусе резидента, работодатели переставили отвечать на запросы. При этом у мужчины есть ученая степень в области сетевой инженерии.

«Когда они узнают, что мы находимся в Канаде и у нас нет статуса, четкого статуса, возникает проблема», — поделился Фуад.

Беженец добавил, что ему приходится оплачивать дорогую аренду и коммунальные услуги, что составляет $3 тыс. в месяц.

В CBC отметили, что с февраля в Канаду приехало более 100 тыс. жителей Украины и канадцев украинского происхождения. В марте правительство позволило украинцам получить экстренное разрешение на въезд в страну. На деле прибывшие не получают статуса постоянного жителя или беженца. Им позволено остаться в Канаде на три года в качестве временных резидентов.

Другой украинский беженец, Зограб Демергян, рассказал 15 октября, что столкнулся с непредвиденными трудностями после переезда в Канаду. По словам Демергяна, к решению о переезде его подтолкнули обещания местного правительства оказать беженцам необходимую поддержку и помочь с трудоустройством, чего не случилось. Ситуация осложняется тем, что мужчина взял кредит на €1000 для смены жительства. Первый платеж должен быть осуществлен уже на этой неделе, однако без источника дохода будет сложно рассчитаться.

23 сентября сообщалось, что более 80% граждан Украины, которые были вынуждены покинуть страну, хотят вернуться на родину. Однако только 13% готовы сделать это в ближайшее время. Основной причиной являются трудности с поиском работы: лишь немногие смогли трудоустроиться на новом месте. Беженцы отмечают, что им необходимы языковые курсы и поддержка для официального признания их профессиональной квалификации.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.

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