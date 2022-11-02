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Министр обороны Акар заявил о продолжении вывоза зерна с Украины турецкими судами

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Турецкие суда продолжат вывоз агропродукции с Украины по зерновому коридору. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар в ходе общения с журналистами.

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«По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают свой путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить», — цитирует Акара его пресс-служба.

Он подчеркнул, что турецкая сторона продолжает выполнять свою часть обязательств и выражает желание сохранить действие продовольственной сделки.

Ранее в этот день ООН, Турция и Украина договорились не планировать какие-либо перемещения судов по Черному морю на 2 ноября. Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак уточнил, что приостановка движения кораблей является временной мерой.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в этот день заявил, что Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям.

Минобороны РФ 29 октября заявило, что Москва приостановила участие в зерновой сделке после теракта киевских властей против кораблей ЧФ в Севастополе. В этот день корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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