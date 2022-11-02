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Политологи оценили шансы Нетаньяху победить на парламентских выборах

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Партия экс-премьера Биньямина Нетаньяху «Ликуд» лидирует на парламентских выборах в Израиле. Экзитполы отдают ей 30 мандатов, тогда как у ее главного соперника — партии «Еш Атид» действующего главы правительства Яира Лапида — 24. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, шансов набрать 61 мандат из 120 больше у Нетаньяху.

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Если бывший премьер наберет 61 мандат и больше, «его естественные союзники — ультраортодоксы и крайне правые», уверен израильский политолог Зеэв Ханин. Но если этого не произойдет, наиболее реальным станет для Израиля уход на шестые выборы.

«С ним в коалицию может войти тот же Бенни Ганц, которому пророчат порядка 11 мандатов. В таком случае Нетаньяху уже будет вынужден ослабить позиции своих традиционных партнеров в пользу (центристской) партии Ганца. Поэтому нельзя однозначно сказать, пойдет ли он на такое», — поделился предположением с «Известиями» научный сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.

Подсчет голосов завершится к утру 2 ноября. После этого президент Израиля Ицхак Герцог передаст мандат на формирование правительства тому депутату, который, по мнению главы государства, сможет собрать коалицию. У выбранного кандидата будет 42 дня, чтобы уговорить других депутатов стать частью его блока. Для формирования кабинета нужно 61 место в 120-местном кнессете. На выборах 2021 года Нетаньяху для победы не хватило всего одного мандата.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Попытка номер пять: Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

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