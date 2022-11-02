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МИД: Россия считает нерациональным вводить зеркальные ограничения на въезд жителям Запада

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Москва назвала нерациональным зеркальный ответ Западу на запреты въезда россиянам, так как в «игре на разрушение» победителей быть не может. Таким образом 2 ноября замглавы МИД РФ Евгений Иванов прокомментировал запрет Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Чехии на въезд российским туристам.

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По словам дипломата, проигравшими всегда оказываются обычные люди, которые теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях.

«Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в «священный» Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга «хороших русских», — сказал Иванов в беседе с «РИА Новости».

Днем ранее президент России Владимир Путин поручил проработать установление безвизового режима без принципа взаимности. Предложения будут касаться иностранцев, которые намерены посетить Россию в туристических, деловых, образовательных целях, а также для того, чтобы принять участие в спортивных и культурных мероприятиях.

Ряд стран в октябре закрыл въезд для россиян по туристическим визам. Чехия с 25 октября перестала впускать россиян с шенгенскими визами, путешествующих в целях туризма, спорта или культуры. Причиной для введения ограничений стали ракетные удары РФ по военной инфраструктуре Украины. Такой же запрет с 19 сентября уже ввели Польша, а также страны Прибалтики — Эстония, Литва и Латвия.

Эти действия западных стран обусловлены проводимой Москвой спецоперацией по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.

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