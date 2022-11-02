ВКС России наносили удары по военным объектам Украины крылатыми ракетами X-32

Российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса неоднократно наносили высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, известными как «убийцы авианосцев». Об этом 2 ноября сообщил источник «РИА Новости».

«В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты», — рассказал источник.

Новая ракета, по его словам, предназначена для модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М. Для ее применения были переоборудованы некоторые строевые самолеты предыдущей модификации Ту-22М3.

Источник подчеркнул, что ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системами ПВО Украины.

Основное назначение Х-32 — уничтожение надводных кораблей. Ракета имеет улучшенные характеристики по прорыву системы ПВО авианосных групп, однако, по данным источника, «сегодня Х-32, по существу, уже не специализированная противокорабельная ракета, а универсальный ракетный комплекс, который с одинаково высокой эффективностью способен поражать как надводные, так и малоразмерные наземные цели».

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Александр Морозов поделился кадрами работы крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Командование расчетов отметило высокую эффективность работы расчетов ОТРК «Искандер-М» при поражении наиболее важных объектов украинских боевиков.

17 октября Минобороны РФ рассказало, что в ходе проведения спецоперации российские военные продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры украинских боевиков.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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