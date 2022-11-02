Эксперты рассказали о присвоении платы за звонки из РФ за рубеж иностранными операторами

После начала СВО российские абоненты, звонящие за рубеж, сталкиваются с проблемой — разговор неожиданно прерывается, а в трубке вместо собеседника они слышат политические воззвания, пропагандистские лозунги или угрозы. Такую проблему на форуме «Спектр» обозначил директор антифродового департамента «Мегафона» Сергей Хренов.

По данным специалиста по межоператорскому взаимодействию, знакомого с менеджерами нескольких сотовых компаний, на такой мошеннический трафик приходится как минимум 10% звонков за рубеж — то есть каждая десятая минута. Это разного рода прогнозы погоды, запись начала разговора вызывающего абонента с вызываемым, реклама и другое, добавил источник.

При нормальном пропуске трафика транзитный оператор получает около 2% от стоимости звонка, который оплачивает абонент. Но если он мошенничает, подставляя аудиозапись, то может получить 10–50% платежа, рассказал собеседник «Известий».

С тем, что на мошеннический трафик приходится около 10% международных звонков, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Во всем мире рынок междугородных и международных разговоров через классические телефонные сети сейчас переживает упадок, и операторы таким образом стремятся хоть как-то компенсировать выпадающие доходы, сказал эксперт.

Если учесть, что в цепочке звонка участвуют так называемые транзитные операторы связи из других стран, найти и призвать к ответственности инициатора мошенничества самостоятельно для пострадавшего абонента практически невозможно, отметил руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вызов к действию: мошенники стали присваивать плату за звонки за рубеж