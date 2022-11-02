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WSJ узнала о попытках ОАЭ отговорить Саудовскую Аравию от сокращения добычи нефти

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Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пытались отговорить Саудовскую Аравию от поддержки сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal во вторник, 1 ноября, со ссылкой на источники.

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По информации издания, советник по национальной безопасности шейх ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян в тайне встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и пытался отговорить его от поддержки решения о сокращении нефтедобычи. Он аргументировал это тем, что для снижения объемов добычи нет экономической необходимости.

Страны ОПЕК+ 5 октября договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка.

В понедельник, 31 октября, в ООН предрекли Европе и США скорую рецессию в связи с соответствующим решением по нефтедобычи. Добавляется, что профицит предложения на рынке нефти будет присутствовать в IV квартале и в начале 2023 года.

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