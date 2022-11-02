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Обозреватель Newsweek Блейкмор выразила тревогу из-за помощи США Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Depo Photos
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Продолжающаяся поддержка Украины поднимает три ярко-красных флага. Об этом рассказала обозреватель Алисса Блейкмор на страницах журнала Newsweek.

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По ее словам, вопросы в первую очередь вызывает тот факт, что американская сторона выделяет Киеву в два раза больше средств, нежели все страны и институты Европы.

В качестве второго тревожного пункта автор материала указывает, что президент США Джо Байден не пренебрегает своими полномочиями, несмотря на то что миллиарды выделенных долларов съедает коррупция киевского режима. Блейкмор отмечает непрозрачность финансовой системы Соединенных Штатов.

Третьим ярко-красным флагом автор считает коррумпированность украинского руководства, которую признает президент США, продолжая при этом финансировать Киев.

«Однако еще более тревожным является профиль Украины как коррумпированной квазидемократии. Политики и чиновники хотели бы заставить американскую общественность поверить в то, что они поддерживают добродетельное, свободолюбивое правительство, но конечным пунктом назначения налоговых долларов является государство, изобилующее коррупцией», — уточняется в публикации.

Ранее, 7 октября, член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Крис Стюарт в колонке Fox News высказал мнение о том, что конгресс США не может бесконечно выделять деньги Украине без понимания стратегии Джо Байдена. Автор отмечает, что лидеру США «нужно объяснить американцам» причины выделения таких огромных сумм на поддержку Украины из их налогов.

2 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Того же американская сторона ожидает и от Евросоюза.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 сентября отметила, что объем американской финансовой помощи Украине скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд.

Западные страны начали активнее поставлять вооружение на Украину на фоне начавшейся специальной операции России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.

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