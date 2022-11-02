Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи «Аллигаторов» поразили укрепленные пункты украинских националистов
Армия
Российские артиллеристы ликвидировали бронетехнику и личный состав ВСУ
Общество
Бердянский пансионат для пожилых людей подключили к газу
Общество
Хакер Джокер рассказал о собственных «шпионах» среди украинских властей
Армия
Мобилизованные в ходе военподготовки отработали тактический захват и штурм здания
Мир
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет
Общество
Коллективные иски по защите прав потребителей помогли отсудить 27 млн рублей за два года
Мир
В Южной Корее заявили о пуске КНДР 10 ракет разных типов
Экономика
Одобряемость ипотеки в России за последний год достигла рекордных значений
Мир
Цены на жилье в Дубае за год выросли до 65%
Экономика
В России производится 2 тыс. собственных брендов
Экономика
Производство обуви в России выросло на 7% за год
Сюжет:

Читатели Le Figaro согласились с выводами РФ по взрывам на «Северных потоках»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на материал о заявлении Москвы по вопросу диверсий на «Северных потоках», согласившись с выводами российской стороны. Об этом стало известно 1 ноября.

Следствие увели: РФ не включат в разбирательства по «Северным потокам»
К каким выводам Дания, Германия и Швеция успели прийти в ходе своих расследований

«Кто был заинтересован в этом взрыве? Уж точно не русские», — написал один из пользователей в комментариях к материалу газеты.

Другой читатель Le Figaro поделился, что скорее подозревал бы американцев, «которые уже саботировали советские газопроводы при Рейгане в 1982 году, чтобы помешать Германии».

«Лучший способ положить конец слухам — международное расследование, в которое, очевидно, войдут владельцы оборудования. Самым странным все-таки является то, что эти взрывы произошли очень близко к острову, где США установили свое оборудование для наблюдения за Балтикой. Кто мог работать там, не будучи осужденным Вашингтоном?» — задается вопросом пользователь с ником Tiesse di Hoye.

Многие пользователи согласились с мнением о том, что больше всего во взрывах на газопроводах были заинтересованы США, ведь, по словам читателей, именно Соединенным Штатам больше всего выгодно экономическое ослабление Европы.

Есть и те пользователи, которые считают, что в подрывах «Северных потоков» больше была заинтересована Великобритания.

Днем ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия приступила к изучению причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП-2). Пока официальных итогов расследования нет.

31 октября президент России Владимир Путин рассказал, что «Газпром» был допущен к обследованию места взрывов «Северных потоков». Российский лидер добавил, что были обнаружены две воронки — 3 м и 5 м глубиной, а также разрыв труб длинной в 259 м. Путин подчеркнул, что это очевидный теракт, уточнив, что России трудно контролировать ситуацию, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции и Германии.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 29 октября сообщил, что представители военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

Падение давления и утечка газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы 26 сентября. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов, при этом России тогда отказали в допуске к расследованию произошедшего.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022