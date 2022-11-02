Читатели Le Figaro согласились с выводами РФ по взрывам на «Северных потоках»

Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на материал о заявлении Москвы по вопросу диверсий на «Северных потоках», согласившись с выводами российской стороны. Об этом стало известно 1 ноября.

«Кто был заинтересован в этом взрыве? Уж точно не русские», — написал один из пользователей в комментариях к материалу газеты.

Другой читатель Le Figaro поделился, что скорее подозревал бы американцев, «которые уже саботировали советские газопроводы при Рейгане в 1982 году, чтобы помешать Германии».

«Лучший способ положить конец слухам — международное расследование, в которое, очевидно, войдут владельцы оборудования. Самым странным все-таки является то, что эти взрывы произошли очень близко к острову, где США установили свое оборудование для наблюдения за Балтикой. Кто мог работать там, не будучи осужденным Вашингтоном?» — задается вопросом пользователь с ником Tiesse di Hoye.

Многие пользователи согласились с мнением о том, что больше всего во взрывах на газопроводах были заинтересованы США, ведь, по словам читателей, именно Соединенным Штатам больше всего выгодно экономическое ослабление Европы.

Есть и те пользователи, которые считают, что в подрывах «Северных потоков» больше была заинтересована Великобритания.

Днем ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия приступила к изучению причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП-2). Пока официальных итогов расследования нет.

31 октября президент России Владимир Путин рассказал, что «Газпром» был допущен к обследованию места взрывов «Северных потоков». Российский лидер добавил, что были обнаружены две воронки — 3 м и 5 м глубиной, а также разрыв труб длинной в 259 м. Путин подчеркнул, что это очевидный теракт, уточнив, что России трудно контролировать ситуацию, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции и Германии.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 29 октября сообщил, что представители военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

Падение давления и утечка газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы 26 сентября. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов, при этом России тогда отказали в допуске к расследованию произошедшего.