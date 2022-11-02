ООН принял проект резолюции РФ о неразмещении оружия в космосе

Комитет ООН принял проект резолюции о неразмещении оружия в космосе. Документ подготовила Россия, соавторами стали ещё 18 государств, передает телеканал «Известия». За проект проголосовали 123 делегации, воздержались четыре. Теперь проект резолюции будет рассмотрен Генассамблеей в полном составе в декабре. Мера направлена на предупреждение гонки вооружений и размещений оружия в космосе.

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