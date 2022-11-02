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Москва назвала нерациональным зеркальный ответ на запреты въезда россиянам

Замглавы МИДа Иванов: Россия считает нерациональным зеркальный ответ Западу на запреты въезда россиянам
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Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
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Зеркальный ответ Западу на запреты въезда россиянам — нерациональный шаг, так как в «игре на разрушение» не может быть победителей. Об этом в среду, 2 ноября, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

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Как указал дипломат, проигравшими всегда оказываются обычные люди, вне зависимости от их гражданства. Они остаются без возможности увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в мероприятиях научного, культурного, спортивного характера.

«Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в «священный» Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга «хороших русских», — сообщил Иванов в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что более сложным и длительным стал также процесс оформления дипломатических виз.

Ранее, 1 ноября, президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности. Предложения будут касаться иностранцев, которые намерены посетить Россию в туристических, деловых, образовательных целях, а также для того, чтобы принять участие в спортивных и культурных мероприятиях.

19 сентября сообщалось, что МИД РФ откроет специальный сайт по оформлению электронных виз иностранным гражданам после завершения необходимых работ к концу текущего года. В настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем ведомства с целью обеспечения их эффективной защиты от DDoS-атак.

Ряд стран ранее закрыл въезд для россиян по туристическим визам. С 25 октября Чехия перестала впускать россиян с шенгенскими визами, путешествующих в целях туризма, спорта или культуры. Причиной для введения рестрикций стали ракетные удары РФ по городам Украины. Такой же запрет с 19 сентября уже ввела Польша, а также страны Прибалтики — Эстония, Литва и Латвия.

Эти действия обусловлены проводимой Москвой спецоперацией по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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